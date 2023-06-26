По словам педагога-исследователя высшей категории с 34 летним стажем Елены Дессерт, чтение — это основа учения и полезнейший вид отдыха. Чем больше человек читает, тем разнообразней его словарный запас, тем приятней с ним вести диалог, подключается воображение и человеческий кругозор расширяется в несколько раз.

— Как правило, список книг на лето состоит из произведений для обязательного прочтения и дополнительного. Книги для дополнительного прочтения выбирает сам ребёнок, следуя своим интересам. А вот к чтению книг для обязательного прочтения следует отнестись серьёзно, так как это большая помощь ученику в будущем учебном году. Поэтому разделите список литературы на группы: книги, которые могут заинтересовать ребенка и которые ему по силам прочесть самостоятельно, те которые вы сможете читать с ним вместе; книги, которые нравятся лично вам и вы прочтёте их ему вслух; книги, знакомство с которыми можно свести к пересказу и прослушиванию аудиоверсии или даже просмотру кинофильма, — советует педагог.

Елена Дессерт подчеркивает, что для ребят, которые закончили первый или второй классы, очень важны в книгах крупный чёткий шрифт и хорошие иллюстрации. Картинок должно быть больше, чем текста.

— Рисунки должны не искажать текст, а дополнять его. Для ребят постарше размер шрифта не так важен, но всё равно проверьте, что читать удобно и глаза не устают от текста. Полное отсутствие иллюстраций в начальной школе недопустимо. Если нет возможности купить хорошее издание, возьмите его в библиотеке, — говорит учитель.

Произведения для летнего прочтения учащимся второго класса:

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,

П. Ершов «Конёк-Горбунок»,

В. Одоевский «Городок в табакерке»,

С.Аксаков «Аленький цветочек»,

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»,

Н.Носов «Приключение Незнайки и его друзей».

Произведения для летнего прочтения учащимся третьего класса:

Казахские народные сказки, в том числе сказки народов мира,

Серия сказок об Алдаре –Косе,

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,

Басни И.А. Крылова,

В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы»,

рассказы Н. Носова,

М. Пришвин «Ребята и утята».

Произведения для летнего прочтения учащимся четвёртого класса:

Казахский героический эпос «Ер Таргын»,

Казахская легенда «Черный бура Ойлыбая»,

Мифы Древней Греции «Геракл»,

Э.Успенский «Про Крокодила Гену»,

Ж.Верн «Путешествие к центру Земли»,

О.Уальд «Мальчик-звезда»,

Е.Велтистов «Приключение жёлтого чемоданчика»,