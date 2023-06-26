По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 26 мая в отдел полиции Бурлинского района обратился старший менеджер УФБ АО Банк РБК. Он заявил о том, что из банка похитили 67 миллионов тенге, 34 500 евро и 80 тысяч долларов США. Хищение выявили во время ревизии.

В хищении подозреваются два человека, один из которых задержан в порядке статьи 128 УПК РК. Факт зарегистрирован по статье190 УК РК "Мошенничество".

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.