Вопиющий случай произошел 25 июня в городе Атырау. Волонтёр и зоозащитник рассказал, что ему поступила информация о том, что тонет собака. Прибыв на место, он обнаружил собаку в воде, но самым шокирующим было то, что к лапам животного живодеры привязали камень.

– О собаке мне сообщила маленькая девочка. Она сказала, что хотела с друзьями спасти ее, но было глубоко и они не стали заходить в воду. Собака была вся изможденная, мокрая. Я не сразу смог ее вытащить из воды, хотя она не крупная и не тяжелая. Но когда мы вытащили ее, увидели, что лапы бедняжки были связаны, а к задним лапам привязали камень. По собаке видно, что она недавно кормила щенят, возможно, кто-то решил таким образом избавиться от нее. Что хочется сказать людям? Всё, что вы делаете возвращается в виде проблем, невзгод, бед, сложностей, препятствий. Если вы этого не хотите, не творите такие вещи. Да, вы избавитесь от маленькой проблемы, если мы не успеем, но вы не избежите массы других проблем, - отметил волонтер.

Собаку привезли в приют, оказали первую помощь.

К сожалению, проблема жестокого обращения с животными в Атырау стоит остро. Первого декабря прошлого года волонтёры спасли щенка, на шею которого была привязана верёвка с камнем. Животное наполовину сидело в воде, и судя по всему, кто-то пытался его утопить. Месяцем ранее аналогичную расправу с животным решили совершить уже дети. Они засунули щенка в мешок, привязали к нему камень и пытались утопить в реке. Ещё один «Герасим» пытался навязать судьбу МуМу щенкам в январе этого года — коробку с малышами плотно замотали скотчем и бросили на лёд реки.

Самый громкий случай произошёл в Атырау в 2020 году. Тогда мужчина душил собаку дверцей холодильника. Только после общественного резонанса живодёра нашли. Он объяснил свой поступок тем, что якобы несколько дней назад животное «едва не укусило» его дочь и испортило всю высаженную рассаду. История собаки облетела социальные сети и в итоге семья из Америка захотела приютить её. Теперь Лаки, так назвали собаку, счастливо проживает в Калифорнии. В отличие от её мучителя, cобака живёт в роскошном доме, ездит на пляж и пьёт напитки Starbuсks.