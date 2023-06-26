По данным «Казгидромета», 20 июня на юге ЗКО сохраняется высокая пожарная опасность.
На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
