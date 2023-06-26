В акимате Алматинской области сообщили, что частный оператор в рамках социальной ответственности оснастил общественным Wi-Fi территории, прилегающие к озеру. Базовая станция со спутниковым каналом связи разместилась на верхней парковке.

— Проект предусматривает монтаж точек доступа на опорах освещения на верхних зонах окрестности. Нижняя часть будет покрыта связью с помощью ограждений и встроенных стоек для точек доступа. А значит пользоваться интернетом можно будет и около ресторана и пирса, — отметили власти.

В акимате добавили, что компания планирует довести высокоскоростной интернет до каждого населённого пункта области.