Informburo.kz сообщило, что агентство по защите и развитию конкуренции внесло корректировки в проект приказа о повышении предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ на АЗС.

Изначально изменить цены на розничную реализацию газа по всей территории Казахстана планировали на 4 тенге за литр. В обновлённом проекте указано, что цена повысится на 4 или 6 тенге за один литр с НДС.

— 27 апреля КРЕМ МНЭ РК повысил регулируемые тарифы железнодорожных перевозок на 28%, что оказывает влияние на 2 тенге/литр в рознице с НДС в регионах, требующих доставки по железной дороге, – говорится в обосновании поправки.

Предельная розничная цена с НДС (за исключением отдалённых районов) за литр составит:

  • Астана – 76 тенге;
  • Алматы – 81 тенге;
  • Актюбинская область – 54 тенге;
  • Атырауская область – 54 тенге;
  • Акмолинская область – 76 тенге;
  • Алматинская область – 81 тенге;
  • Восточно-Казахстанская область – 76 тенге;
  • Жамбылская область – 71 тенге;
  • Западно-Казахстанская область – 64 тенге;
  • Костанайская область – 76 тенге;
  • Кызылординская область – 64 тенге;
  • Карагандинская область – 76 тенге;
  • Мангистауская область – 54 тенге;
  • Павлодарская область – 74 тенге;
  • Северо-Казахстанская область – 81 тенге;
  • Туркестанская область – 64 тенге;
  • Шымкент – 64 тенге;
  • Абайская область – 76 тенге;
  • Жетысуская область – 76 тенге;
  • Улытауская область – 76 тенге.

Публичное обсуждение проекта продлится до 12 июля.