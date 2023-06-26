Informburo.kz сообщило, что агентство по защите и развитию конкуренции внесло корректировки в проект приказа о повышении предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ на АЗС.
Изначально изменить цены на розничную реализацию газа по всей территории Казахстана планировали на 4 тенге за литр. В обновлённом проекте указано, что цена повысится на 4 или 6 тенге за один литр с НДС.
— 27 апреля КРЕМ МНЭ РК повысил регулируемые тарифы железнодорожных перевозок на 28%, что оказывает влияние на 2 тенге/литр в рознице с НДС в регионах, требующих доставки по железной дороге, – говорится в обосновании поправки.
Предельная розничная цена с НДС (за исключением отдалённых районов) за литр составит:
- Астана – 76 тенге;
- Алматы – 81 тенге;
- Актюбинская область – 54 тенге;
- Атырауская область – 54 тенге;
- Акмолинская область – 76 тенге;
- Алматинская область – 81 тенге;
- Восточно-Казахстанская область – 76 тенге;
- Жамбылская область – 71 тенге;
- Западно-Казахстанская область – 64 тенге;
- Костанайская область – 76 тенге;
- Кызылординская область – 64 тенге;
- Карагандинская область – 76 тенге;
- Мангистауская область – 54 тенге;
- Павлодарская область – 74 тенге;
- Северо-Казахстанская область – 81 тенге;
- Туркестанская область – 64 тенге;
- Шымкент – 64 тенге;
- Абайская область – 76 тенге;
- Жетысуская область – 76 тенге;
- Улытауская область – 76 тенге.
Публичное обсуждение проекта продлится до 12 июля.