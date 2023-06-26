В проект о повышении розничных цен на сжиженный газ внесли корректировки

Informburo.kz сообщило, что агентство по защите и развитию конкуренции внесло корректировки в проект приказа о повышении предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ на АЗС.

Изначально изменить цены на розничную реализацию газа по всей территории Казахстана планировали на 4 тенге за литр. В обновлённом проекте указано, что цена повысится на 4 или 6 тенге за один литр с НДС.

— 27 апреля КРЕМ МНЭ РК повысил регулируемые тарифы железнодорожных перевозок на 28%, что оказывает влияние на 2 тенге/литр в рознице с НДС в регионах, требующих доставки по железной дороге, – говорится в обосновании поправки.

Предельная розничная цена с НДС (за исключением отдалённых районов) за литр составит:

Астана – 76 тенге;

Алматы – 81 тенге;

Актюбинская область – 54 тенге;

Атырауская область – 54 тенге;

Акмолинская область – 76 тенге;

Алматинская область – 81 тенге;

Восточно-Казахстанская область – 76 тенге;

Жамбылская область – 71 тенге;

Западно-Казахстанская область – 64 тенге;

Костанайская область – 76 тенге;

Кызылординская область – 64 тенге;

Карагандинская область – 76 тенге;

Мангистауская область – 54 тенге;

Павлодарская область – 74 тенге;

Северо-Казахстанская область – 81 тенге;

Туркестанская область – 64 тенге;

Шымкент – 64 тенге;

Абайская область – 76 тенге;

Жетысуская область – 76 тенге;

Улытауская область – 76 тенге.

Публичное обсуждение проекта продлится до 12 июля.