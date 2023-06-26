Главный имам Алматы Толеби Оспан на брифинге в РСК рассказал, что в Курбан айт-намаз совершается в 6:00 в 54 мечетях мегаполиса. В южной столице утверждены 14 специальных мест для забоя скота:
  • мечеть «Мырзахмет», микрорайон Карасу, улица Северное кольцо, 15;
  • мечеть «Аскер ата», микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, 18/4;
  • мечеть «Алгабас», микрорайон Алгабас, а; улица Сайгупе, 6;
  • мечеть «Бакыткельды», микрорайон Хан-Тенгри, улица Дулати, 27/11;
  • Центральная мечеть Алматы, улица Пушкина, 16;
  • «Умар ибн аль Хаттаб», улица Жукова, 136 А;
  • мечеть «Аманкул ата», улица Т. Бигельдинова, 5;
  • мечеть «Фатима», улица Ш. Жанибека, 148;
  • мечеть «Райымбек батыр», микрорайон Думан-1, улица Хан-Тенгри, 15;
  • мечеть «Арафат», улица Ибрагимова, 5 а;
  • мечеть «Калкаман-2», микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84;
  • мечеть «Кайрат», микрорайон Кайрат, улица Сарымулдаева, 22;
  • мечеть «Вайнах», улица Айтыкова, 1А.
Имам напомним, что в этом году также работает сайт qurban2023.kz для заказа ритуала жертвоприношения онлайн. Саму церемонию жертвоприношения проведут на скотном рынке «Алтын Сака». Пункты приема жертвенного мяса выставлены в 54 мечетях города. Там установят специальные морозильники и предоставят рефрижераторные транспортные средства. В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.