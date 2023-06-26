- мечеть «Мырзахмет», микрорайон Карасу, улица Северное кольцо, 15;
- мечеть «Аскер ата», микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, 18/4;
- мечеть «Алгабас», микрорайон Алгабас, а; улица Сайгупе, 6;
- мечеть «Бакыткельды», микрорайон Хан-Тенгри, улица Дулати, 27/11;
- Центральная мечеть Алматы, улица Пушкина, 16;
- «Умар ибн аль Хаттаб», улица Жукова, 136 А;
- мечеть «Аманкул ата», улица Т. Бигельдинова, 5;
- мечеть «Фатима», улица Ш. Жанибека, 148;
- мечеть «Райымбек батыр», микрорайон Думан-1, улица Хан-Тенгри, 15;
- мечеть «Арафат», улица Ибрагимова, 5 а;
- мечеть «Калкаман-2», микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84;
- мечеть «Кайрат», микрорайон Кайрат, улица Сарымулдаева, 22;
- мечеть «Вайнах», улица Айтыкова, 1А.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...