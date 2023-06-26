Заместитель имама Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды на брифинге в РСК сказал, что священнослужители не могут контролировать цены на жертвенных животных в Курбан айт. Однако они ежегодно призывают и вновь просят бизнесменов не поднимать цены.
— Мы можем только призывать, что каждый год и делаем. Согласно Шариату, ни плоть, ни кровь жертвенного животного не нужна Аллаху. Ему нужны наши истинные намерения и благочестивый нрав, — отметил Руслан Каиргельды.
При этом на сайте qurban2023.kz для заказа ритуала жертвоприношения онлайн определён порог цен. Так, барашек стоит 70 — 80 тысяч тенге, коза — от 40 до 50 тысяч тенге, крупный рогатый скот — от 400 до 450 тысяч тенге. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов — один или семь человек вместе. В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.