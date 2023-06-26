В Актобе назначили нового акима

В Актобе назначили нового акима

53347-azamat_beket 1 / 2

Распоряжением акима Актюбинской области по согласованию с администрацией президента и маслихатом города акимом Актобе назначен Азамат Бекет. Азамат Бекет — выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета и Академии экономики и права. С 2016 по 2018 годы занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской и Атырауской областей. С 2018 по 2020 годы работал акимом Жылыойского района Атырауской области. С 2020 по 2021 годы — заместителем акима Актобе. С февраля 2021 года до текущего назначения занимал должность акима Хромтауского района. Пятого июня, не проработав и полугода, свой пост акима города покинул Мурат Журебеков.