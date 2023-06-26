Штраф за объезд ям: полицейского привлекли к ответственности в Уральске

14 апреля в редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Дамира Сманкулова. Её оштрафовали за объезд глубокой ямы на дороге. Дамира отказалась подписывать протокол. Водителю сказали, что она должна приехать в управление полиции, но женщина отказалась.

Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что административный протокол выписали по статье 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Сумма штрафа составила 17 тысяч тенге. Позже женщина обратилась в суд и попросила отменить решение. К слову, у полицейского не оказалось видеофиксации нарушения.

12 мая судья Ботагоз Баймуханова удовлетворила жалобу Сманкуловой и отменила наложение административного взыскания полицейским Асановым.

В МВД Казахстана в ответ на запрос редакции сообщили, что по этому факту департамент полиции ЗКО провёл служебное расследование.

— За нарушение правил служебной этики государственных служащих, своими действиями давший повод для критики со стороны общества, старший инспектор службы патрульной полиции Уральска привлечён к дисциплинарной ответственности, — ответили в министерстве.

Между тем руководству департамента поручено принять меры по недопущению подобных фактов.