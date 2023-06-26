В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Мангистау задержали бывшего заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз» Ермека Карамурзаева. Сейчас он является заместителем гендиректора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании своих служебных полномочий для воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядчиков АО «Озенмунайгаз».
— Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере. Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях, — говорится в сообщении.
Ранее был задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, в апреле в Астане собрались сотрудники подрядной организации ТОО «БерАли Мангистау Company». Они остались без работы после того, как лоты «ОзенМунайГаз» выиграло ТОО «КЕЗБИ».