Изначально большинство экспертов предполагали, что россияне останутся в стране и окажут влияние на рынок труда. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что значительных изменений не произошло.
«Где родился, там и пригодился»
34-летний Валентин приехал в Алматы через неделю после объявления мобилизации. В Москве он имел стабильную работу в IT-сфере. Клиентами компании Валентина были и стартапы иностранных государств. На удивление, ими и остались.
— Сначала наше руководство ожидало, что партнёры откажутся от сотрудничества, следуя примеру крупных иностранных поставщиков, компаний, ритейлеров и даже общепитов. Этого не произошло. Возможно, потому, что работали мы по меркам Европы и северной Америки «за дёшево», — рассказывает мужчина.
Валентин с благодарностью отмечает, что московский менеджер разрешил трудиться удалённо из стран, где мобилизация не затронет специалистов. Тем не менее, по приезду в Алматы релокант планировал найти работу в Казахстане и остаться. Однако это оказалось непросто.
— Я нашёл людей, которые готовы были оформить документы, чтобы я работал законно. Проблема встала с самой работой. Мои знания оказались слишком специфическими, специалисты не нужны, так как само направление не распространено. Я три месяца тщетно искал работу, предлагал свои услуги. Остановило этот поиск письмо из моей компании, что если мы хотим продолжать сотрудничество, нужно вернуться в офис. Что я и сделал. Это не вопрос принципов, моей позиции о ситуации и о войне. Это вопрос только того, что мне надо кормить свою семью и помогать родителям, — объясняет мужчина.
«Готовы на всё»
Слова Валентина подтверждает Виталий. Среди его знакомых также есть люди, которым пришлось вернуться. Сам мужчина, режиссёр по образованию, смог открыть в Алматы свой театр. Среди актёров, которые играют в его спектаклях, есть граждане России. Они даже мечтать не могли о такой возможности. По словам Виталия, релоканты в Алматы соглашаются на любую работу — красят, строят, озеленяют город, трудятся курьерами. Некоторые, не найдя себя, вынуждены возвращаться к стабильному заработку.
К счастью, самому Виталию и его супруге Юлии повезло больше. Они не просто открыли свой театр, но и успешно выступают, радуя алматинскую публику. Подробную историю их переезда можно почитать по ссылке
.
Мы бы хотели рассказать читателям о жизни других специалистов из России, только говорить о себе они не готовы. Даже анонимно. Россияне признаются, главная причина — не страх, что о них узнают на родине. Боятся они негативных, а порой и откровенно агрессивных комментариев под публикациями, которые активно оставляют казахстанцы под статьями о релокантах.
Эффект есть, хоть и незначительный
Управляющий директор компании ANCOR (предлагает клиентам решения в области аутсорсинга, рекрутмента и консалтинга)
Валерия Петрунина подтвердила — с прибытием в Казахстан специалистов из России было связано много ожиданий, но сейчас можно с уверенностью говорить о том, что никакого серьёзного влияния миграционный поток не оказал на рынок труда в целом.
— Многие компании пополнили свои штаты, например, хорошими ИТ-специалистами, однако быстро убедились, что приобрели не самый стабильный и недорогой персонал. Поскольку многие использовали Казахстан как транзитную точку для того, чтобы сориентироваться в ситуации и, далее перемещались в другие страны. Тем не менее, хоть и незначительный, но приток новых сил на рынок все же открыл для экономики Казахстана дополнительные возможности. Обмен знаниями и опытом способствует повышению квалификации казахстанских специалистов, — считает эксперт.
В некоторых случаях за счёт специалистов, приехавших из России, действительно закрылись единичные вакансии редких специальностей. Но чаще всего это касалось профессионалов по продвижению сложных IT-продуктов и индустриальных решений.
— Представителей по-настоящему редких профессий нам всё же приходится искать и мотивировать дополнительно. Они в любые времена не оказываются в открытом доступе, потому что их карьерный и любой другой трекинг на рынке труда чётко отслеживается заинтересованными работодателями и хэдхантерами. Кстати, в текущей ситуации релокация многих специалистов осуществлялась силами их работодателей, — отмечает эксперт.
Почему большая доля россиян, прибыв в Казахстан, двигались дальше или возвращалась назад? Валерия Петрунина считает, что кроме профессионального интереса на выбор страны для эмиграции оказывали существенное влияние личные предпочтения, возможности для развития детей, менталитет и даже уровень толерантности общества к подобным причинам для релокации.
— Кроме этого, абсолютное большинство из потока мигрантов не являлись уникальными специалистами, поэтому уровень оплаты для них в лучшем случае соответствовал рынку, а расходы на жизнь автоматически увеличивались за счёт аренды жилья и многих других сопутствующих факторов. Также нужно отметить, что казахстанские работодатели, в отличие от западных, предпочитают нанимать персонал на постоянную работу и далее растить специалиста под свой бизнес. В этой связи мигранты рассматриваются на вакансии с определённым недоверием к их стабильности. Поэтому миграционные потоки естественным образом распределились, основываясь на совокупности индивидуальных ресурсов и предпочтений мигрантов, — пояснила управляющий директор компании.
На вопрос о том, имеется ли разница корпоративных культур двух стран, Валерия ответила, что Казахстан и Россия имеют свои уникальные культурные особенности, которые отражаются на корпоративной культуре не только национальных компаний, но и международных. Например, в Казахстане с гораздо более выраженным пиететом и уважением относятся к старшему поколению, уважают опыт во всех смыслах. Частью корпоративных культур на территории России становится деловой прагматизм и профессиональная зрелость.
Официальные данные
В Центре занятости Алматы на запрос редакции сообщили, что граждане России за консультацией по трудоустройству или в поисках работы практически не обращаются. Пока до центра дошли три россиянина, и то по вопросу вида на жительства. Зачастую их не устраивает предложенная казахстанскими работодателями зарплата.
Что касается самого рынка, то наибольшее число активных резюме соискателей в Алматы среди следующих профессий:
- менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами,
- бухгалтер,
- инженер-конструктор, инженер-проектировщик,
- администратор,
- водитель,
- менеджер по закупкам ,
- продавец-консультант, продавец-кассир,
- учитель, преподаватель, педагог,
- официант, бармен, бариста,
- программист, разработчик.
— По соотношению резюме и вакансий можно судить об уровне конкуренции на рынке труда. В 2023 году незначительно снизился показатель, что связано с увеличением спроса на кадры у работодателей. Это означает, что на одну вакансию претендуют около четырёх человек. Это говорит нам о там, что рынку труда, по-прежнему, требуются кадры. А если исходить из требований в вакансиях работодателей, то в приоритете сейчас квалифицированные сотрудники, — отметили в центре занятости.
Спрос в разрезе профессиональных областей занимают:
- продажи,
- бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия,
- административный персонал,
- транспорт, логистика,
- юристы,
- управление персоналом, тренинги.
Снова востребованы охранники, водители, медсестры, воспитатели, подсобные рабочие.