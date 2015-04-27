Нарушений на выборах президента не было

Такое заявление сделали сегодня, 27 апреля, представители республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 апреля, в АО "Уральскагрореммаш" прошла пресс-конференция представителей республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК. По словам представителя данной общественной организации Веры ШОХИНОЙ, на внеочередных выборах президента РК 26 апреля во всех избирательных участках области были представители комиссии. - На всех 523 избирательных участках были члены нашей организации, - рассказала Вера ШОХИНА