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Социум

Нарушений на выборах президента не было

Такое заявление сделали сегодня, 27 апреля, представители республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 апреля, в АО "Уральскагрореммаш" прошла пресс-конференция представителей республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК. По словам представителя данной общественной организации Веры ШОХИНОЙ, на внеочередных выборах президента РК 26 апреля во всех избирательных участках области были представители комиссии. - На всех 523 избирательных участках были члены нашей организации, - рассказала Вера ШОХИНА
Анэль Кайнеденова
Нарушений на выборах президента не было
Такое заявление сделали сегодня, 27 апреля, представители республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Сегодня, 27 апреля, в АО "Уральскагрореммаш" прошла пресс-конференция представителей республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК. По словам представителя данной общественной организации Веры ШОХИНОЙ, на внеочередных выборах президента РК 26 апреля во всех избирательных участках области были представители комиссии. - На всех 523 избирательных участках были члены нашей организации, - рассказала Вера ШОХИНА. - Явных нарушений выявлено не было, все прошло спокойно. По ее словам, были два незначительных нарушения - это большое столпотворенье избирателей на участках и некоторые избиратели не могли найти себя в списках. Однако по этим нарушениям акты составлены не были. - Мы уже указали в отчетных данных, что при следующих выборах необходимо увеличить число членов избирательной комиссии на участках, - рассказала Вера ШОХИНА. - По закону избирательная комиссия у нас состоит из 7 человек. Именно поэтому возникали такие ситуации, когда по заявлению избирателей о голосовании на дому по состоянию здоровья два члена избирательной комиссии просто физически не успевали обходить всех их. Также по ее словам, они внесли предложение о применении электронного голосования на следующих выборах в Казахстане. Напомним, вчера, 26 апреля в Казахстане прошли выборы президента страны. По предварительным результатам ЦИК РК абсолютным большинством голосов победил действующий глава государства - Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
нарушения выборы

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