Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления строительства Алибек Антазиев, у них был один не реализованный объект за прошлый год - это строительство дома культуры на 300 мест в селе Жана омир Теректинского района. - По данному объекту были выделены средства на 100% и его должны были ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако в ходе строительства были выявлены нарушения в проектно-сметной документации. Также там было очень много недочетов в строительстве и упущенных работ. Фактически в проекте были указаны работы, а в смете на это расходы не заложены. По этой причине объект был не достроен. В настоящее время с подрядчиком все договорные обязательства расторгнуты, на остаточную сумму районным отделом строительства был объявлен конкурс на завершение работ, также отделом строительства подан иск в суд на подрядчика о возмещении всех затрат, - пояснил Алибек Антазиев. К слову, на строительство дома культуры было выделено 102 миллиона тенге. Подрядчиком являлся ТОО "Домостроитель" . Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.