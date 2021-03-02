Наружную и внутреннюю рекламу предлагает агентство «Өнер»

Заказы на различные виды рекламы принимает рекламное агентство «Өнер». Мы предлагаем следующие услуги: *Реклама на LED экране *Наружная реклама *Стенды и таблички *Гравировка *Фрезерная и лазерная резка Внимание! Новинка - оформление праздников и свадеб. Мы находимся по адресу: г. Уральск, ул. Ихсанова, 50А. Тел.: 8 701 779 39 41 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.