«Нас избили блатные»: осужденные в Актобе пожаловались на произвол

Осужденные учреждения КА-168/2 в Актобе записали видео с просьбой о помощи. На кадрах они заявляют, что закрылись в каптерке, чтобы спастись от неправомерных действий администрации тюрьмы. Между тем в Департаменте уголовно-исполнительной системы назвали это видео попыткой дестабилизации обстановки, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Несколько мужчин выступают на видео. Один из них заявил, что их избивают другие заключенные по разрешению администрации. - Мы активисты, работаем с администрацией, администрация нас отдала блатным, в зоне есть общак, в зоне есть намазханы, 27 марта