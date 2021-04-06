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Социум

«Нас избили блатные»: осужденные в Актобе пожаловались на произвол

Осужденные учреждения КА-168/2 в Актобе записали видео с просьбой о помощи. На кадрах они заявляют, что закрылись в каптерке, чтобы спастись от неправомерных действий администрации тюрьмы. Между тем в Департаменте уголовно-исполнительной системы назвали это видео попыткой дестабилизации обстановки, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Несколько мужчин выступают на видео. Один из них заявил, что их избивают другие заключенные по разрешению администрации. - Мы активисты, работаем с администрацией, администрация нас отдала блатным, в зоне есть общак, в зоне есть намазханы, 27 марта
gorod
«Нас избили блатные»: осужденные в Актобе пожаловались на произвол
Осужденные учреждения КА-168/2 в Актобе записали видео с просьбой о помощи. На кадрах они заявляют, что закрылись в каптерке, чтобы спастись от неправомерных действий администрации тюрьмы. Между тем в Департаменте уголовно-исполнительной системы назвали это видео попыткой дестабилизации обстановки, передает Tengrinews.kz.
&quot;Нас избили блатные&quot;: осужденные в Актобе пожаловались на произвол
&quot;Нас избили блатные&quot;: осужденные в Актобе пожаловались на произвол
Фото с сайта Tengrinews.kz Несколько мужчин выступают на видео. Один из них заявил, что их избивают другие заключенные по разрешению администрации. - Мы активисты, работаем с администрацией, администрация нас отдала блатным, в зоне есть общак, в зоне есть намазханы, 27 марта нас пришли и избили. Это все знает администрация. На видеокамеры это заснято. Они на это закрывают глаза. Платят администрации. Нас отдали на растерзание, потому что блатные хотят с нами поквитаться и избить. Они приходили и сказали, что убьют. Сейчас мы закрылись в каптерке, спрятались и ждем сотрудников КНБ, нам больше никто не помогает. Сотрудники администрации нас не замечают. Пожалуйста, помогите нам. Здесь сотовые телефоны, здесь есть наркотики, - заявили заключенные. Видеообращение осужденных учреждения средней безопасности ДУИС по Актюбинской области о совершении якобы неправомерных действий администрацией учреждения изучено совместно с другими правоохранительными органами. В пресс-службе ДУИС сообщили, что доводы, озвученные осужденными, не подтвердились. - Практика показывает, что отдельные лица, отбывающие наказание, не желают соблюдать требования уголовно-исполнительного законодательства и пытаются дестабилизировать обстановку в учреждении путем различных провокационных обращений, в том числе создавая искусственный общественный резонанс. Стоит отметить, что на сегодня практически все учреждения УИС оснащены камерами видеонаблюдения. Работа личного состава сопровождается постоянной съемкой переносными видеорегистраторами, позволяющими вести контроль качества выполнения их служебных обязанностей. Вместе с тем в учреждениях УИС начали функционировать электронные терминалы по подаче жалоб и обращений. В настоящее время по этому обращению продолжается проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, - добавили в пресс-службе. Позже в ДУИС Актобе сообщили, что осужденные в качестве так называемых "добровольных помощников администрации" не привлекаются, содержатся в различных изолированных участках. - Участники видеообращения были приняты на прием руководством Департамента УИС, сотрудниками прокуратуры, руководителем национального превентивного механизма и представителями правоохранительных органов Актюбинской области. Изучены записи системы видеонаблюдения, проведен опрос осужденных отряда, где содержатся участники видеообращения. Сведения о том, что участники видеообращения участвовали в конфликте с другими осужденными, не подтвердились, телесных повреждений они не имеют, к администрации учреждения о возникновении угрозы их личной безопасности не обращались. Доводы указанных лиц о неправомерных действиях сотрудников учреждения проверяются компетентными органами, - рассказали в ДУИС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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