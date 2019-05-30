Вдали от городской суеты, недалеко от реки Чаган расположилось экологическое поселение"Ведрух", которое было основано в 2002 году. Идейным вдохновителем и основателем села жители называют Зинаиду Муканову. Экопоселение зарегистрировано в органах юстиции как общественное объединение. – В конце 90-х Зинаида Муканова прочитала книгу Владимира Мегре "Анастасия", и ей понравилась идея создания экологически чистых поселков, в которых будет уделяться особое внимание правильному воспитанию детей. Натуральные продукты собственного производства, чистые помыслы, дружелюбие, общественный труд должны были объединить совершенно разных людей. Она начала искать единомышленников, тогда её поддержали около 100 человек, им выдали землю в 150 гектаров, и с этого все началось. Люди начали строить себе дома, все друг другу помогали, построили здание школы, - рассказывает жительница экопоселения Екатерина Галиулина.Сейчас в поселке проживают около 70 человек, хотя изначально людей было больше. Однако, по словам Екатерины, многие не смогли адаптироваться и покинули поселок в первые же годы. – Кто-то представлял здешнюю жизнь иначе, кто-то не захотел работать. Ведь это огромный труд, надо каждый день работать с землей. Кроме этого, чтобы что-то получить, нужно для начала вложиться в это дело. Необходимо провести инфраструктуру, самим строить себе дома. Первоначальный взнос составляет 500 долларов. За воду каждый месяц платим тысячу тенге. Электричество есть, хотим теперь провести газ. Все это мы делаем на собственные средства, никто нас не финансирует, - говорит Екатерина.Жители поселения не смотрят телевизоры, в город лишний раз не ездят. Основной доход приносит продажа собственных овощей на центральном рынке областного центра. Овощи выращивают в теплице круглый год, в которой соблюдается необходимый температурный режим. Зимой теплицы топят углем, для этого установлена печь. – Мы продаем овощи, саженцы, цветы, рассаду. Есть постоянные клиенты, которые звонят и просят привезти свежих огурцов и помидоров. Они знают, что у нас экологически чистая продукция, так как мы не используем никакие химикаты, пестициды и нитраты, обрабатываем только смоченной полынью. Каждое утро собираем урожай и отправляем в город на продажу, - говорят жители.Выяснилось, что по плану в селе должны были построить здравницу, деревообрабатывающие цеха, ботанический сад, теплицы. – Здание школы у нас есть, но сейчас детей всего четверо и поэтому учебное заведение не работает. Наши дети учатся в школе села Макарово. Для них предусмотрен транспорт, который забирает детей с села. Но зимой наши дети часто пропускают занятия, так как дорогу может замести и машина просто не может к нам проехать. Вообще мы уделяем большое внимание нашим детям, хотим, чтобы они были воспитанными, могли трудиться, получили образование. Я сам приехал в экопоселение будучи учеником восьмого класса. Получил высшее образование в России, там же познакомился с Катей, рассказал ей о поселении. Ей понравилась эта идея, и она со мной переехала сюда, решили пожениться. Свадьбу сыграли здесь же, сейчас растим двоих детей, - говорит житель села Руслан Галиулин.Жители села практически не пользуются транспортом и обходят 150 гектаров пешком или на велосипеде. Люди с трепетом относятся к природе и вносят свой весомый вклад в озеленение села. – За эти годы нами высажены более 20 тысяч саженцев деревьев, есть собственная аллея. В отдельной теплице выращиваем лимоны, хурму, апельсины, персики, бергамот. В прошлом году собрали первый урожай лимонов и продали их в городе. Людям очень нравится, ведь даже запах нашей продукции особый, настоящий. Дети также принимают активное участие в сельской жизни, они работают, поливают цветы и им это нравится, - говорит Руслан.Между тем, среди населения соседних поселков ходят разные слухи об экопоселении. Жители села шутят, что порой могут узнать о себе абсолютно новые факты. – Про нас что только не говорили. Кто-то говорил, что мы живем на деревьях, кто-то и вовсе думает, что мы держим в подвалах людей. Нас называли сектой. Хотя к секте мы никого отношения не имеем. Изначально проверок было много, приезжали со всяких организаций, смотрели, как мы живем, проверяли. У нас живут и мусульмане, и христиане, в плане религии разногласий нет. Праздники отмечаем вместе, живем дружно, не ссоримся, стараемся ко всему относиться с пониманием, - рассказывает Руслан.Животноводство так же когда-то процветало в поселении. Однако, по словам людей, содержание скота обходилось дорого, поэтому год назад им пришлось распродать животных. Сельчане содержат птицу, но исключительно для своих нужд.По словам жителей, сюда их привели разные причины. Кто-то хотел убежать от городской суеты, кто-то попробовать что-то новое. Айгуль Байбекенова приехала сюда ради дочерей. – Мою старшую дочь всю жизнь мучили головные боли. Ходили по врачам, по лекарям, но никто не мог поставить нам диагноз и найти пути исцеления. Через знакомых я узнала про экопоселение и с первых дней решила жить здесь вместе с детьми, младшей из которых тогда было 10 месяцев. Для меня, как для матери, было главное - дать дочерям правильное воспитание. Когда мы приехали, здесь был пустырь, голая степь, люди работали много, провели воду, электричество. С соседями жили дружно, делали все вместе, собирались каждый вечер у костра, пели песни, - рассказала Айгуль Байбекенова. На столе у жителей экопоселения продукты исключительно собственного производства - овощи, выращенные в теплицах, яйца своих птиц, много зелени. Сельчане признаются, что сахар и конфеты они не едят, а чай пьют исключительно травяной. К врачам почти никто не обращается, лекарства никакие не принимают. Да и на здоровье никто не жалуется, отмечая, что чистый воздух, экологически чистые продукты, отсутствие обиды и злости лучше всяких больниц и врачей. Однако в 2007 году в поселении среди населения начался раскол, который продолжается по сей день. – Все это время Зинаида Муканова была нашим руководителем, принимала активное участие в жизни села. Но нашлись люди, которые через суд её сместили и избрали нового руководителя. Это не честно, ведь её труд нельзя измерить никакими мерками. Но сейчас её обвиняют в грехах, якобы она присвоила какие-то деньги. Мы с этим не можем смириться. Поселение разделилось на две части, первая поддерживает бывшего директора, вторая - нынешнего. Земли начали раздавать всем подряд, новых поселенцев обманывают, настраивают против нас, несмотря на то, что у самых истоков стоим мы. Это очень обидно. Хотя новое руководство за все это время не принимали участие в жизни поселка, а теперь пришли устанавливать свои правила, - говорит Руслан Галиулин.