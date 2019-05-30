Сохранение и приумножение природного богатства и экологии - главная цель мероприятия. По словам организаторов, конкурс среди учеников младших классов проводится впервые. - Мы ежегодно проводим разнообразные конкурсы, проекты со старшеклассниками. В этом году мы разработали план мероприятий, в которых будут задействованы детки младшего звена. Здесь сегодня они представят свои костюмы из вторичного сырья, затем необходимо будет защитить свою поделку, также из ненужных подручных материалов, - рассказала директор областного эколого-биологического центра Фаттима Кержикова. Участники в свою очередь продемонстрировали свои костюмы, которые изготовили из мусорных пакетов, пластиковых бутылок, салфеток, картона и даже ДВД дисков. - Я сегодня в образе принцессы Томирис. Костюм сделан из пластиковых стаканчиков и ложек. Этот образ мы выбрали с преподавателем, а делали уже с мамой. Почти неделю мы склеивали стаканчики. Я считаю, что природу надо беречь. Не надо мусорить и рвать цветы, ломать деревья. Мы должны помогать природе, - пояснила участница конкурса из СОШ №24 по имени Рихана. Необходимо отметить, что дети проявили максимум фантазии и при изготовлении поделок для выставки. Здесь можно было встретить и резные вазы, сделанные из пластиковых бутылок, цветы из бумаги и даже глобус, который ребята сделали из проволоки и бумаги. Со слов организаторов, в этом году пройдёт ещё несколько мероприятий, посвящённых данной тематике. Также организаторы сообщили, что неслучайно выбрали детей именно младших классов, потому как экологическую культуру и любовь к природе необходимо прививать с малых лет. - Дети очень активно принимают участие, у них большая фантазия. Каждый из них сейчас уже может сказать для чего и почему так важно сохранять и приумножать природу и защищать окружающую среду, - заявила Фатима Кержикова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.