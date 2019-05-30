Сейчас температура воздуха в городе составляет +30 градусов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 30 мая, с самого утра в микрорайоны Уральска, которые остались без водоснабжения после аварии на КНС, приехали водовозы. Однако их не хватает людям. - Вчера, как только пришло сообщение, мы успели набрать воды. С утра приехали водовозы, но у нас пока воды хватает, вечером наберем. В местных магазинчиках воды в баклажках уже нет. Надеемся, что аварию быстро устранят, - говорит жительница микрорайона Строитель Лариса. Между тем, уральцы жалуются, что некоторым сообщения об аварии пришли уже после того, как воду отключили. - Мне сообщение пришло где-то через час-полтора после того, как воду отключили, и мы ее набрать не успели. С утра пошли к водовозам, отстояли очередь, людей за водой очень много, воды дают не больше 5 литров на одного человека. Отнес воду родителям, они у меня старенькие, им, конечно, очень тяжело. К тому же эта жара, - сетует житель 6-микрорайона по имени Арман, который рассказал, что люди умудряются набирать воду даже из фонтанов. В акимате уверили, что подвоз воды будет осуществляться до тех пор, пока все жители микрорайонов не наберут необходимый запас воды. Когда именно появится вода в домах - пока неизвестно. Вчера, 29 мая, на месте аварии на КНС сообщалось, что устранение последствий займет не менее 2-3 дней. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая организован подвоз воды в Городскую многопрофильную больницу, инфекционную больницу, психоневрологический диспансер, туберкулезный диспансер, железнодорожную больницу, РУ170/4 по улице Актюбинская и п.Кумыска. Также подвоз воды осуществляется возле жилых домов и микрорайонов северо-восточной части города: 1. Микрорайон Д.Кунаева (напротив рынка «Жеңіс») 2. 4 микрорайон (возле кафе «Манасян») 3. 5 микрорайон (возле дома №5) 4. 9 микрорайон (возле магазина «Сәтті») 5. 7 микрорайон (по улице №2) 6. Микрорайон «Строитель» (возле дома №10 по ул.Циолковского) 7. Микрорайон «Северо-восток» (возле «Олимп») 8. Микрорайон «Айгуль» (на пересечении ул.Ватутина-Чуйкова, возле СОШ №16) 9. Улица Ларина 1 (возле «Аптека») 10. Район «Мясокомбината» (конечная остановка маршрута №2).   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото очевидцев и Медета МЕДРЕСОВА