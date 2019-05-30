Если вы курите или курили, в любом случае ваши легкие наполнены вредными веществами. Для их очищения, вам просто необходим чудо напиток, состоящий всего из трех компонентов и обладающий сильнейшим очищающим свойством. Нам нужны: имбирь, лук и куркума. Имбирь устранит излишнюю слизь в легких и бронхах. Лук выводит токсины из легких, снимает воспаление, расширяет бронхи. Состав куркума богат витаминами и минералами. Снимает воспаление, имеет антибактериальные и противораковые свойства. Состав: 400 гр лука 1 л воды 400 гр сахара, можно заменить на мед 2 ст. л. куркумы Готовить просто: В воду добавляем сахар, ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем измельченный лук и имбирь. Даем хорошенько прокипеть и вмешиваем куркуму. Уменьшаем огонь. И варим эликсир пока жидкости не станет меньше вдвое. Не забывайте помешивать. Процеживаем и храним в холодильнике, в стеклянной посуде. Употребляем эликсир по 1 ст. л. утром и вечером, через 2 часа после еды. Этот чудо-напиток поможет вернуть вам здоровье, избавит от последствий курения и даже защитит от респираторных заболеваний. Вам будет интересно: аллергия спасения для человечества, лучшее лекарство против диабета, жир - избавляемся быстро. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!