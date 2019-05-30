Голос за кадром утверждает, что видео снято в поселке Алгабас Теректинского района, где идёт строительство нефтеперерабатываюшего завода. – Рабочие компании "Евро Стандарт ЛТД" трудятся в ужасных условиях, даже питьевой воды нет, еду выдают по талонам. Люди чуть ли не дерутся за них, полная антисанитария, общежитий нет, рабочие живут в заброшенных домах, - говорится в описании к видео. Между тем, по словам представителя инженерной организации ТОО "Aecom-kz" Александра Резвого, которая осуществляет технический надзор за строительством НПЗ, на предприятии трудятся около 270 человек и никаких проблем с питанием и с питьевой водой у них нет. - Вчера в интернет попало некое видео, которое было распространено по всем соцсетям. Кадры были записаны нашим сотрудником, которого мы сейчас пытаемся определить. В видео говорится, что у нас есть проблемы с питанием, с питьевой водой, с условиями содержания. На ситуацию сразу же отреагировало руководство, прокуратура, инспекция труда, представители акимата, управление предпринимательства. Вечером все прибыли на строительную площадку, осмотрели столовую, посмотрели, как организовано питание, обеспеченность питьевой водой. Комиссия все проинспектировала, зафиксировали на видео, пообщались с людьми. Проблем никаких нет. Питание действительно производится по талонам для того, чтобы была отчётность, чтобы всем хватило еды. Бумажки выдаются у входа в столовую. На предоставление услуг питания нами заключён договор с подрядчиком. Еду привозят из ресторана с посёлка Федоровка. У них есть лицензия, санитарные книжки и все необходимые документы. По итогам рабочей комиссии был оформлен протокол и ни у кого вопросов не возникло, - рассказал Александр Резвый. Он также рассказал, что члены комиссии съездили в Алгабас, где посмотрели условия проживания, пообщались с рабочими, с собственниками жилья. – В данный момент строится временное сооружение для рабочих, а пока они проживают в посёлке Алгабас. Кто-то снимает жилье в частных домах, некоторым за это платит генеральный подрядчик. Все в рамках трудового договора, который был заключён с рабочими. Что касается питьевой воды, то у нас есть водонасосная станция, через скважину добывается вода, к которой имеют доступ все. На стройплощадку доставляется вода для рабочих. Питание включает в себя завтрак, обед и ужин. Меню классическое - первое, второе, обязательно с мясом, чай. Еду возят в термосах в горячем виде. В течение 20 дней закончим строительство здания для рабочих, которое будет состоять из двух сооружений. Первое -это общежитие на 225 человек с койко-местами, душевыми и столовой. Во втором здании будет расположен штаб, где будет размещено руководство. Вчера комиссией было отснято видео, и в ближайшее время мы дадим опровержение вчерашнему видео. Жалобы на вчерашних кадрах совершенно не обоснованы. Из-за видео есть риск, что наше производство остановят, и все мы останемся без работы. Сейчас мы стараемся вычислить автора видео, понять мотивы, почему он это сделал. Возможно, кто-то решил отомстить за что-то, так как недавно были уволены несколько рабочих за употребление алкоголя. Несмотря на то, что на пропускном пункте строго следят за этим, введен вход по пропускам, возможно, кто-то из уволенных пробрался в столовую, а может быть, это старое видео. Мотивы могут быть разные. Дальше будут приняты соответствующие меры, - сообщил Александр Резвый. В данный момент в компании работают 200 человек в дневную смену и 70 человек в ночную смену. Напомним, в прошлом году вблизи поселка Алгабас Теректинского района ЗКО началось строительство нефтеперерабатывающего завода. dKaLCKOeCnoМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.