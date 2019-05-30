Каждый ребенок имеет право на праздник. Именно так считают в городском центре занятости и социальных программ. Сотрудники госоргана пригласили в городской парк культуры и отдыха детей с ограниченными возможностями вместе с родителями. Здесь в тени деревьев подростки смогли посмотреть на выступления артистов и аниматоров, а затем бесплатно прокатиться на катамаранах и плавучей веранде. - Детей развлекали артисты и аниматоры. Потом им предоставили возможность бесплатно воспользоваться аттракционами. Наша цель – привлечь внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями, - сообщил руководитель отдела занятости и социальных программ г. Уральска Ерлан Галиев. Организаторы праздника отметили, что детям с ограниченными возможностями оказываются государственные услуги. Закупаются технические средства, предоставляются коляски, возмещаются затраты на обучение. Более 550 детей инвалидов получили социальную помощь на сумму почти в 14 млн тенге. -Мне хочется поблагодарить всех, кто организовал нам этот праздник. Мы подышали свежим воздухом. Затем покатались на велосипедах и катамаране. Мне все понравилось, - рассказала Альбина. Больше года назад в Уральске открылся детский аутизм-центр, в котором получают услуги 45 детей. Нужно отметить, что главные торжества, посвященные Дню защиты детей, пройдут 1 июня в парке культуры и отдыха, возле торговых центров города, а также на площади имени Первого Президента.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.