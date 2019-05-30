Несколько фактов коррупции были зарегистрированы в Бурлинском, Казтадовском, Шынгырлауском районах и в городе Уральск. По словам заместителя руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Серика Мустафина, сотрудниками департамента на постоянной основе проводится мониторинг работы спеццона. - Последний случай коррупции в спеццоне был зарегистрирован в январе этого года. Женщина обратилась в автошколу ТИНК, чтобы пройти обучение и получить права, где ей было предложено купить водительское удостоверение за 95 тысяч тенге. Страховые агенты, которые работали в этой автошколе, передавали часть денег директору автошколы Тлемисову, который ранее работал в департаменте полиции ЗКО, - сообщил Серик Мустафин. Однако факт передачи денег инспекторам УАП Сапаргалиеву и Сагынбаеву не был установлен. Доказать их непосредственную причастность к данному делу не удалось, поэтому дело было прекращено. - Сейчас нами вносится предложение о том, чтобы вести онлайн-трансляцию с зала, где сдаётся экзамен в спецЦОНе. Также необходимо установить дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы видеть все действия экзаменуемого, - заявил заместитель руководителя антикоррупционного департамента. Также руководителем проектного офиса «Акжайык адалдык аланы» Алией Салиевой было рассказано о том, что до сих пор поступают жалобы на помогаек, которые оказывают платные услуги по сдаче экзаменов и практического вождения. - Установить камеры, чтобы видеть и самого экзаменуемого и экран мы предлагали давно. Сейчас с 1 июля контроль за экзаменами будет передан госкорпорации правительства для граждан. Это позволит искоренить проявление коррупционных рисков, - рассказала Алия Салиева. Директор спецЦОНа отметил, что все эти факты были зарегистрированы в то время, когда не работал автодром, поэтому сейчас таких случаев быть не может. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.