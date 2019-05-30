Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 31 мая в Уральске ожидается повышение температуры до 34 градусов днем, ночью столбики термометров покажут +17. В Атырау переменная облачность. Днем +35, ночью +22. Погода без осадков ожидается в Актобе. Днем синоптики прогнозируют 32 градуса выше нуля, ночью +15. В Актау малооблачно, днем +28, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.