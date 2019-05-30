36-летняя Юля Савенкова, заслонила собой машину с детьми. Сыновей 4 и 11 лет увезли в больницу. По данным Главного Управления МВД по Алтаю, 24 мая на 95-м км трассы Барнаул — Рубцовск горела трава, дорога была в дыму, что стало причиной аварии из 4 машин. Машина стояла. Женщина-водитель вышла и пошла к задней двери, к детям. В это время на дороге появилась фура, водитель которой из-за дыма не видел легковой автомобиль и мог просто снести машину.По словам очевидцев: «Она побежала навстречу грузовику, пытаясь остановить махину, чтобы спасти своих детей. Ей это удалось, ценой собственной жизни». Многотонник не успел затормозить, задавил женщину, а после врезался в ее авто, но с меньшей силой, что спасло им жизни. Бабушку уже выписали, а дети пока в больнице, у них сотрясение мозга.Юлю похоронили 26 мая в родном Алейске. Она второй раз дала жизнь своим детям, и теперь ТРОЕ ее сыновей остались без МАМЫ. Младшему всего 4 года… Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.