Минздрав: Повышение зарплат коснётся 400 тысяч работников здравоохранения
В Минтруда заявили, что распространяемые в соцсетях советы о получении таких выплат не имеют правовых оснований.
Референдум состоится 15 марта.
Отмечается, что речь не идёт о введении новых запретов — расширяются технические возможности фиксации уже существующих видов нарушений.
Питона конфисковали в доход государства.
Эксперт Qazaq Expert Club Жанар Жаканова рассказала, как соцсети влияют на подростков и почему их публикации могут повлиять на будущее.
По данным полиции, в отношении 21-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, пострадавшую доставляли в больницу.
Специалист объяснила, от чего на самом деле зависит потребность организма в жидкости.
Астрологи рассказали, какие ошибки мешают каждому знаку зодиака быть счастливым и какой совет может помочь изменить ситуацию.
Артефакты обнаружили на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс «Сарайшык».