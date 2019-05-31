Зарплаты повысят врачам и медсёстрам всех категорий, а также административному и техническому персоналу, передаёт Informburo.kz.

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о повышении зарплат медицинских работников. -Повышение заработной платы предусмотрено с 1 июня этого года. Изменения коснутся всех работников системы здравоохранения, это около 400 тысяч человек, – говорится в ответе ведомства на запрос редакции Informburo.kz. В Минздраве привели в качестве примера повышение зарплаты среднестатистического врача-гинеколога со стажем работы 10-13 лет. Сумма указана за одну ставку, без учёта премий и иных стимулирующих выплат.В ведомстве отметили, что зарплаты повысят всем работникам, в том числе административному и техническому персоналу. - Повышение заработной платы будет производиться за счёт республиканского бюджета. Увеличение коснётся врачей всех специальностей, среднего медицинского персонала и санитарок с учётом установления надбавки для увеличения заработной платы на 30%. Это с учётом доплат и надбавок и без учёта премий и иных стимулирующих выплат, – заключили в Минздраве. Повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30% и низовым работникам исполнительных органов (в районах и областях) в среднем на 25% поручил на съезде партии Nur Otan Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести эти меры на месяц раньше – не с 1 июля, а с 1 июня 2019 года. Нужно отметить, чтоНурсултан Назарбаев заявил, что в этом году повышенное внимание будет уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Уже с июля 2019 года эти категории граждан будут получать повышенную адресную социальную помощь. Однако позже по указу первого президента было решено выдавать АСП в новом формате с 1 апреля этого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.