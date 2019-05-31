Алтай Кульгинов обратился к жителям Уральска на странице в "Инстаграм", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- Информирую вас, что в результате ночной работы силами "Батыс Су Арнасы" проведена откачка воды на поврежденном участке в объёме 5500 куб. м. В данное время (7.30 утра) проводятся работы по демонтажу поврежденного участка трубы. Затем приступят к замене специально подготовленной металлической трубой с адаптором, - написал глава региона на своей странице.

По словам акима области, после замены трубы и обратной засыпки грунта подключат воду-

-Прилагают все усилия, чтобы дать воду сегодня! - заключил Алтай Кульгинов.

