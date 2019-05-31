Алтай Кульгинов обратился к жителям Уральска на странице в "Инстаграм", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы Алтая Кульгинова в "Инстаграм" - Информирую вас, что в результате ночной работы силами "Батыс Су Арнасы" проведена откачка воды на поврежденном участке в объёме 5500 куб. м. В данное время (7.30 утра) проводятся работы по демонтажу поврежденного участка трубы. Затем приступят к замене специально подготовленной металлической трубой с адаптором, - написал глава региона на своей странице. По словам акима области, после замены трубы и обратной засыпки грунта подключат воду- -Прилагают все усилия, чтобы дать воду сегодня! - заключил Алтай Кульгинов. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди.  
