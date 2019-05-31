Пользователи в шоке, что она делает с ребенком под водой, как в центрифуге, не давая вздохнуть: «Мамашу грудничка так покидать надо, чтобы мозги на место встали» - пишут в комментариях Автор , по ее словам, уникальной методике Е.Родионова (тренер по плаванью из Краснодара) уверена, негодуют только те, кто не видел результат. Ведь обязательное условие ее занятий – присутствие родителей. А вот мнение специалиста, врача академии педиатрии, массажиста, инструктора по плаванию с грудничками Натальи Шульги: «…То, что происходит здесь, иначе как садизмом не назову. Ребенка просто топят. Мозг еще очень подвержен внешнему влиянию. Соответственно, кислородное голодание может привести к отмиранию некоторых участков мозга». «Видна работа непрофессионала, человека без медобразования. Все, что я вижу, вызывает во мне боль. Что хотела показать тренер? Как умеет жонглировать детьми? Лучше пусть жонглирует апельсинами» - добавила Шульга. В связи с общественным резонансом следственные органы заинтересовались материалами и намерены провести проверку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz