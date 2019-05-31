Ситуация с кражами в областном центре ужаснула нового начальника департамента полиции Актюбинской области Атыгая Арыстанова. По его инициативе в городском акимате собрали председателей КСК и участковых. Главный полицейский не скрывал, что обеспокоен числом краж в Актобе. 60% всех преступлений, совершаемых в области, по его словам, фиксируют в областном центре. Часто правонарушители – жители других областей. - Жители Атырауской области приехали, сняли квартиру и на следующий день совершили дерзкое преступление. В банном комплексе «Люкс», вооруженные обрезами, они совершили разбойное нападение и покушение на убийство, произвели два выстрела, и скрылись, - рассказал начальник департамента полиции. Почти сутки полицейские были на ногах, но задержали подозреваемых. Задержали на квартире, изъяли обрезы, патроны. - В 11 микрорайоне наши жители выпили, им показалось мало, они решили пойти, купить еще водки, возвращаясь из магазина, это было в 3 ночи, нарвались на двух неизвестных, те совершили разбой. Одного до такой степени избили, что он вчера умер здесь, в больнице. Преступники сняли квартиру, совершили разбой, уехали. Пять дней полицейские работали, задержали их в Уральске. Один житель ЗКО, другой – Мангистауской области. Председателям КСК надо обращать внимание на квартиры, которые сдают в домах, сообщать об этом полицейским. Участковые должны работать круглые сутки, на заявления реагировать немедленно, - продолжил Атыгай Арыстанов. По его словам, два дня назад в Актобе в квартире обнаружили труп. - Мужчина жил один, к нему приходили люди, которые любят выпить. Жил на 4 этаже в 5-этажном доме. И только когда родственник обратился в полицию с заявлением, что мужчина неделю не выходит на связь, вскрыли дверь, а человек уже мертв. Там есть криминал. А где был участковый? Полицейский – работа круглосуточная, - сказал Атыгай Арыстанов. Начальник департамента полиции также сообщил, что в Актобе воруют даже с объектов, где есть охрана и камеры. - В "Керуен-сити" (бывший ТРЦ «Мега-Актобе» - прим. автора) на миллионы совершили кражу запчастей эскалатора, труб. Как подрядчики могли бросить их? Там есть охрана, которая получает зарплату, камеры, и украли. Полиция неделю искала воров и нашла. Ими оказались двое ранее судимых. Нашли, куда они дели краденное. Когда с ними стали работать они говорят: две недели назад у них же из-под носа они совершили еще две кражи! Я был в шоке. А зачем охрана нужна? Эти структуры красиво себя называют, конечно: ТОО, «секьюрити», потом пишут нам, мол, у нас совершили кражу труб, контейнеров. Но чтобы такое украсть, нужны подъемники, кран. Я удивляюсь, как можно спать, чтобы с охраняемой территории можно было такое украсть? - возмутился Атыгай Арыстанов. Атыгай Арыстанов предложил для профилактики правонарушений участковым тесно работать с КСК, выслушал жалобы председателей, приказал срочно по ним принять меры. Один из председателей решил выразить не претензию, а благодарность своему участковому, но фамилию и имя полицейского с трудом прочитал по бумажке. - Он, наверное, вам перед встречей написал, - пошутил Атыгай Арыстанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.