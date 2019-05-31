С началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Сталина репрессии приобрели массовый характер. Особенного размаха они достигли в 1937—1938 годы, когда сотни тысяч граждан были расстреляны или отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении политических преступлений. С разной степенью интенсивности политические репрессии продолжались до самой смерти Сталина в марте 1953 г.

Сегодня, 31 мая, уральцы отдали дань памяти жертвам политических репрессий. Аким ЗКО Алтай Кульгинов также приехал, чтобы почтить память пострадавших от репрессий. Он вместе с собравшимися возложил цветы к памятнику. Главный имам областной центральной мечети Еркебулан Каракулов прочитал молитву, молитву по усопшим также прочитал и священник. После присутствующие возложили цветы к памятнику. - Это день скорби по тем, кто был безвинно убит или судим по выдуманным причинам. В этот период погибли много людей. Репрессии, голодомор, коллективизация уничтожили почти половину населения нашей республики. Эта беда коснулась каждой семьи в Казахстане. Мы должны помнить эти страшные страницы нашей истории и донести до наших потомков, - рассказал доцент ЗКАТУ им. Жангир хана Болаткали Толебаев. Стоит отметить, что этот день был утвержден как День памяти жертв политических репрессий указом президента Республики Казахстан 5 апреля 1997 года. С тех пор ежегодно в этот день уральцы и жители области собираются возле памятника жертвам репрессий на Свистун-горе. За период с 1921 по 1954 годы по политическим мотивам в Казахстане было репрессировано более 100 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч. Пострадали и многие представители казахстанской элиты: видные деятели культуры и науки. В этот скорбный день во всех православных храмах Уральска будут совершены заупокойные богослужения, на которых будут помянуты жертвы политических репрессий.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.