Фото из архива "МГ" 1 июня в 10.00 на площади имени Абая пройдет парад музыкальных ансамблей к Международному Дню защиты детей. Мероприятие организовано управлением образования ЗКО. 1 июня в 10.00 возле ТД "Жангир хана" состоится открытие детской площадки "Мы счастливые дети". 1 июня в 10.00 в городском парке культуры и отдыха ко Дню защиты детей состоится соревнование по гребле на каноэ и байдарках. Мероприятие организует отдел физической культуры и спорта города Уральск. 1 июня в 10.00 в Молодежном центре творчества состоятся городские соревнования среди подростков по греко-римской борьбе. Мероприятие организует отдел физической культуры и спорта города Уральск. 1 июня в 10.00 открытие лагеря "Атамекен". Организатором является городской отдел образования. 1 июня в 10.00 на правом побережье в городском парке культуры и отдыха состоится веселый старт среди мальчиков и девочек. 1 июня в 10.30 в городском парке культуры и отдыха массовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ. 1 июня в 11.00 в областном краеведческом музее состоится праздничное мероприятия "Счастливое детство". 1 июня в 11.00 в драматическом театре имени Островского состоится представление "38 попугаев". 1 июня в 11.00 в сквере рядом с Домом культуры молодежи состоится праздничный концерт «Ел ертеңі – бүгінгі болашақ». 1 июня в 11.00 в центре культуры и отдыха поселка Деркул состоится праздничное мероприятие «Балғын балалық шақ!» . 1 июня пройдет открытие летних лагерей в городских школах. 1 июня в 11.00 в городском парке культуры и отдыха состоится праздничная программа с участием детских танцевальных коллективов городских культурных объединений. 1 июня в 12.00 в городском парке культуры и отдыха квест игра по мотивам сказки "Волшебные дни в парке". 1 июня в 11.00 в сквере центра творчества молодежи пройдет конкурс "Бакытты балалык шак" по рисункам на асфальте, мастер-класс по прикладному искусству, веселые старты и другие конкурсы. 1 июня в 17.00 на площади девушек-батыров пройдет конкурс "Бакытты балалык шак" по рисункам на асфальте, мастер-класс по прикладному искусству, веселые старты и другие конкурсы. 1 июня на стадионе "Юность" пройдет благотворительный турнир по мини-футболу среди детей. 1 июня в кинотеатре имени Гагарина ко Дню защиты детей будут показаны мультфильмы. 1 июня в Зачаганске состоится праздничное мероприятие ко Дню защиты детей «Балдырғаным, сен үшін». 1 июня в 19.00 на площади имени Первого Президента пройдет фестиваль по воинскому искусству.