У женщины из китайского городка Сямынь, родились близнецы от разных отцов. Это стало известно благодаря ДНК, который проводился для того, чтобы зарегистрировать новорожденных в отделе полиции. Тест показал, что супруг женщины является отцом только одного ребенка. Мужчина не был удивлен, поскольку уже заметил, что второй малыш не похож на него, и тест лишь подтвердил его опасения. Сначала жена обвинила мужа в подмене результата, позже призналась, что измена была. Рождение таких детей – редчайший феномен. Как выигрыш в лотерею 1 случай на млн. Специалисты говорят, что сам факт супер-оплодотворения означает, что у мамы созрело одновременно две яйцеклетки, и она должна была переспать с любовником в течение нескольких часов или пары дней после того, как забеременела от мужа. Как стало известно, обманутый муж заявил, что он будет воспитывать своего собственного ребенка, и не собирается воспитывать "чужого".