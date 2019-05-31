Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в минувшую ночь в областном центре горел частный жилой дом и хозпостройка. – Дом и хозпостройка загорелись по улице Самарской. Горел жилой дом и хозпостройка на общей площади 240 квадратных метров. Пожар локализован в 04.58. На месте пожара работали 22 пожарных и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара, виновные лица, материальный ущерб устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев. По словам начальника управления, во время пожара борцы с огнем предотвратили взрыв газового баллона, который находился в горящем помещении.