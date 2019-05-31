Уроженец Атырауской области Умбеткалиев Камза Бактыгалиевич последние три года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Атырауской области.

Родился в 1963 году в городе Гурьеве. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД, в 2001 году - институт подготовки руководящего состава органов внутренних дел Академии МВД.

Службу в ОВД начал в июне 1984 года в должности оперуполномоченного уголовного розыска Гурьевского городского ОВД. Работал на различных должностях среднего, старшего и высшего начальствующего состава: заместитель начальника ОВД Эмбинского района, начальник ОВД Атырау, начальник управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Атырауской области.

Его предшественника Аяна Дуйсембаева освободили от должности за нарушение служебной этики.

