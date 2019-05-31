30 мая начальник департамента полиции ЗКО Мухсудхан Аблазимов встретился с представителями КСК, дачных обществ гаражных кооперативов. На встрече также присутствовали заместитель акима города Сергей Доля и руководители отдела ЖКХ, отдела архитектуры и градостроительства и участковые инспекторы полиции. – Многие дачники жалуются на воровство. Кражи превращаются в огромную проблему. В других кооперативах точно такая же картина. Но нужно отметить труд участкового инспектора, который работает на нашем участке. Кроме этого, хотим в ближайшее время установить камеры видеонаблюдения, есть охрана, - рассказал председатель дачного кооператива Яик-1 Степан Губанов. По словам полицейских, за четыре месяца в области зарегистрированы около трех тысяч преступлений, 60% из которых составляют кражи чужого имущества. При этом злоумышленники воруют все - от велосипедов и самокатов до люков и кабелей. – Сейчас идет модернизация органов внутренних дел, проведена большая работа по сокращению штатной численности, упрощены руководящие должности, везде открываются фронт-офисы для создания гражданам комфортных условий. В этом направлении мы проводим повсеместную встречу с участковыми инспекторами полиции, с общественностью, в том числе представителями КСК, гаражного общества, садоводческих обществ. Мы хотим обсудить профилактику правонарушений. С начала года у нас зарегистрировано около трех тысяч преступлений, из них 17% совершены в состоянии алкогольного опьянения. 20% преступлений совершены в общественных местах. Особое место в списке правонарушений занимают кражи. Более 60% всех преступлений составляют кражи сотовых телефонов, кражи из квартир, кражи из автомашин. Необходимо развивать систему камер видеонаблюдения,устанавливать, обновлять камеры. Огромную помощь в этом нам оказывают местные исполнительные органы. Кроме этого, внедряется система "Соседский присмотр", "Безопасный двор", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Серик Суйнбаев.