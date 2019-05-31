Вода в дома уральцев будет подаваться постепенно 30 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ"   На своей странице в "Инстаграм" аким ЗКО Алтай Кульгинов сообщил, что ремонтные работы на аварийном участке канализации завершены. - Теперь подача воды возобновится! Давление воды будет повышаться постепенно! Выражаем благодарность работникам коммунальныx служб за иx труд во благо нашиx жителей! Спасибо горожанам за терпение и понимание! - написал глава области. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди.  