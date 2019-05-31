Всего в VII турнире по стрельбе из лука на Кубок Фетиха cъехались полтысячи лучников из 52 стран мира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Традиционная и спортивная стрельба проходила по категориям: мужчины, женщины, подростки. Мурат Габдусалимов из Атырау - частый участник подобных турниров. Он отметился в категории традиционная стрельба и из всех казахстанцев-участников (их было четверо), показал наилучший результат. - Есть личный прогресс по сравнению с прошлым годом. На этом турнире я закончил стрелять из лука 28-ым из 244 участников, - отметил Мурат. Впереди - новые турниры по стрельбе из лука, и Мурат непременно собирается принять участие. Лина ОЙЛОВА