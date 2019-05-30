В настоящее время на базе Аксайского технического колледжа 55 человек проходят переобучение по таким специальностям, как электросварщик, электромонтер и повар. Гульнара Будирова не думала, что когда-нибудь ей доведется вновь почувствовать себя студенткой. Она из категории так называемых «вынужденных домохозяек». Грамотная, коммуникабельная женщина, но если одному работодателю подавай приличный стаж по выдвинутой вакансии, то другой работодатель во главу угла ставит наличие диплома. - Мне о курсах рассказала подруга. Спросила, мол, а ты не хочешь попробовать. Я не стала терять возможность. И что мне особенно нравится - эти курсы бесплатные, а значит, доступные для всех! Когда я получу диплом, обязательно устроюсь на работу и стану хорошим специалистом, - поделилась Гульнара Будирова. В составе группы поваров есть и люди с ограниченными возможностями – 4 инвалида по слуху. По словам педагога и одногрупников, трудности были лишь в начале, но благодаря участию сурдопереводчика Берика Тюлегенова и желанию самих девушек научиться азам профессии, процесс общения был налажен. В прошлом году на краткосрочные курсы были направлены 92 человека. Из них трудоустроены на постоянное место работы 75. В этом году центр занятости населения района поставил новую планку – обучить 163 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.