Фото из архива "МГ" Как информируют в департаменте статистики Атырауской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, уровень безработицы в Атырауской области в первом квартале этого года составил без малого пять процентов. - Численность безработного населения (лица, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) в I квартале 2019 года составила 16,2 тысячи человек, в том числе женщин – 7,8 тысячи человек. По сравнению с IV кварталом прошлого года численность безработных по области увеличилась на 342 человека. Уровень безработицы составил 4,9%, - отметили в департаменте. Статисты также отметили, что, по данным ежеквартального выборочного обследования занятости населения, в Iквартале 2019 года численность рабочей силы Атырауской области составила 329,8 тысячи человек. Доля рабочей силы в численности населениясоставила 78,1%. На долю женщин приходится 48,3% рабочей силы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.