Воды в микрорайонах нет с вечера 29 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 мая, по поручению акима города Мурата Мукаева был организован подвоз воды в районах, где отсутствует холодная и горячая вода. - На данный момент, уже организован подвоз воды в Городскую многопрофильную больницу, инфекционную больницу, психоневрологический диспансер, туберкулезный диспансер, железнодорожную больницу, РУ170/4 по улице Актюбинская и п.Кумыска, - сообщили в пресс-службе акима города. Также будет организован подвоз воды возле жилых домов и микрорайонов северо-восточной части города: 1. Микрорайон Д.Кунаева (напротив рынка «Жеңіс») 2. 4 микрорайон (возле кафе «Манасян») 3. 5 микрорайон (возле дома №5) 4. 9 микрорайон (возле магазина «Сәтті») 5. 7 микрорайон (по улице №2) 6. Микрорайон «Строитель» (возле дома №10 по ул.Циолковского) 7. Микрорайон «Северо-восток» (возле «Олимп») 8. Микрорайон «Айгуль» (на пересечении ул.Ватутина-Чуйкова, возле СОШ №16) 9. Улица Ларина 1 (возле «Аптека») 10. Район «Мясокомбината» (конечная остановка маршрута №2). Нужно отметить, что в круглосуточном режиме ведутся ремонтно-восстановительные работы. Задействованы все силы коммунальных служб города. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако часть города до сих пор остается без воды.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.