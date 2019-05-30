По словам судьи Кайрата Избасарова – «В неделю мы фиксируем десять-пятнадцать обращений. В беседе выясняем, что целью большинства – является желание получить АСП. Когда слышат, что отказавшись от отцовства его уже не вернуть - больше половины забирают заявление". На адресную социальную помощь (АСП) – государственную, денежную выплату, могут рассчитывать физические лица, у которых доход в месяц находится за чертой бедности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz