Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, 28 мая исполнилось 85 лет заслуженному ветерану органов уголовно-исполнительной системы области Мухангалиеву Санжану Нармагамбетовичу. - Мухангалиев Санжан проработал более 30 лет в следственном изоляторе г.Уральска контролером, ушел в отставку рядовым сержантом. Хороший семьянин, воспитал десятерых детей. Руководство департамента области и учреждения РУ-170/1 поздравило ветерана с юбилеем, пожелали крепкого здоровья, благополучия и организовали мастер-класс «Урок мужества» молодым сотрудникам. В ходе посещения следственного изолятора ветеран поделился опытом работы в учреждении, наставлениями и много других историй из своей жизни. Так, он рассказал, как в далеком 1961 году участвовал в розыске бежавших из-под стражи троих осужденных, как были в засаде, о трудностях поиска и благополучном возвращении осужденных в места лишения свободы, - рассказали в пресс-службе департамента. Стоит отметить, в настоящее время ветеран активно участвует в общественной жизни.