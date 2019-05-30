Автоцентр «Жайык Hyundai Моторс» поздравляет маленьких жителей города с началом летних каникул и наступающим Днем защиты детей и приглашает 1 июня на грандиозный детский праздник, который пройдет с 11.00 до 13.00. Малыши! Вас ждут в гости знаменитые герои мультсериала «Щенячий патруль» Sky и Гонщик, а также их друзья – зайцы Мяшка и Яшка, с которыми вы очень весело проведете время. Вас ожидает множество развлечений:
• Игры и много шаров; • Конкурс рисунков на асфальте; • Дискотека, памятная фотосессия и много много сладостей.
Про взрослых мы тоже не забыли! Папы и мамы, Вас также ожидают приятные сюрпризы: розыгрыш автобоксов от «Жайык Hyundai Моторс» и скидки на услуги сервисного обслуживания и отдела запасных частей. И это еще не всё! Вы можете приобрести в автоцентре за наличный расчет новый автомобиль на очень выгодных условиях по системе Trade-In: приезжаете на старом автомобиле в автоцентр, его оценивают, и за стоимость старого автомобиля с Вашей доплатой и скидкой 5% Вы покупаете новое авто и прямо отсюда уезжаете на нем домой. Приходите на праздник семьями, и Вы получите отличное настроение! Мы ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Джамбула, 253 B. Тел.: +7 (7112) 242-002.