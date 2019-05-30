• Игры и много шаров; • Конкурс рисунков на асфальте; • Дискотека, памятная фотосессия и много много сладостей.

Малыши! Вас ждут в гости знаменитые герои мультсериала «Щенячий патруль» Sky и Гонщик, а также их друзья – зайцы Мяшка и Яшка, с которыми вы очень весело проведете время. Вас ожидает множество развлечений:Про взрослых мы тоже не забыли! Папы и мамы, Вас также ожидают приятные сюрпризы: розыгрыш автобоксов от «Жайык Hyundai Моторс» и скидки на услуги сервисного обслуживания и отдела запасных частей. И это еще не всё! Вы можете приобрести в автоцентре за наличный расчет новый автомобиль на очень выгодных условиях по системе Trade-In: приезжаете на старом автомобиле в автоцентр, его оценивают, и за стоимость старого автомобиля с Вашей доплатой и скидкой 5% Вы покупаете новое авто и прямо отсюда уезжаете на нем домой. Приходите на праздник семьями, и Вы получите отличное настроение!Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.