Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава по Нур-Султану предупреждает о защите детей. «Батут, игровые зоны, аттракционы – общедоступны и популярны, как места детских развлечений. Департамент не в силах проконтролировать насколько честно выполняются санитарно-гигиенические требования, потому что эта сфера занятий малого и среднего бизнеса.«Родители знайте, мы не можем каждый день проводить проверку документации на подтверждение качества и безопасности материала, регулярно ли проводится ежедневная и генеральная уборки, есть ли медосмотр у персонала». Через игрушки, инвентарь и даже сам материал возможна передача инфекций. Все что находится в игровой зоне, может быть рассадником микробов. Так как пластик или мягкая ткань, могут хранить вирусы долгое время. Заражение может пройти незаметно.Часто проследить за личной гигиеной очень сложно. Дети бегающие по детской площадке, за все хватаются, в игровой зоне могут находиться и болеющие дети. Не исключена возможность, подхватить вшей. Обязательно мойте руки до и после аттракционов. Также промойте нос солевым раствором. Волосы заплетайте, собирайте и одевайте головной убор. В перерывах между играми, если решили покушать, не забудьте о гигиене рук.