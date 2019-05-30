Мастерица Аля Бюркланд Чаглар шьет для своей дочери превосходные наряды. И решились они повторять платья звездных див с красной дорожки. Вся эта красота из простого подручного материала. В итоге: счастливая малышка – счастлива и мама, и у них всегда есть свежие идеи для вдохновения. А вы так можете? Вам будет интересно: секретные свойства крапивы, кто придумал розовый и голубой при разделения полов и красота весом 155 кг. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz