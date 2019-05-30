Эти работы по новой программе станут финансировать за счёт определённого процента от тарифа, передает Informburo.kz.

Фото из архива "МГ"

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разрабатывает новую программу по замене изношенных труб. Об этом рассказал первый вице-министр МИИР РК Каирбек Ускенбаев.

– Принцип такой: берём тариф существующий и даём возможность горводоканалам определить, какой процент (от тарифа. – Авт.) будет использован на инвестиционные нужды – для замены старых труб. Именно замена, а не ремонт. Горводоканал, который будет участвовать в данной программе, должен будет предоставить план по замене труб на 15-25 лет, а также схему всех своих сетей, – заявил Каирбек Ускенбаев.

По словам вице-министра, каждые три года занимающиеся водоснабжением компании должны будут заменять часть труб в сетях, за которые они отвечают. Недостающую часть денег, которая понадобится, предоставят из бюджета. Информацию Ускенбаев привёл на IX международной выставке Su Arnasy – Water Expo Central Asia 2019: "Водопользование: действительность, проблемы и перспективы". – Для нас очень важно, чтобы эти деньги не аккумулировались на общих счетах компании. Ведомство должно видеть, что эти деньги направлены только на замену труб. К окончанию программы мы должны быть уверены, что водоканал заменит 100% своих сетей, – добавил спикер. Каирбек Ускенбаев отметил, что данная программа пока ещё разрабатывается и будет дополнена с учётом пожеланий горводоканалов. В частности, будет обсуждаться срок её действия, а также процент от тарифа, который используют для замены сетей. Сейчас компании ремонтируют сети за свой счёт и лишь в некоторых случаях работы субсидирует государство. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.