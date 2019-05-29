Как сообщили в пресс-службе акима города, в связи с порывом магистральной сети КНС будет приостановлена подача горячей и холодной воды в районах города. - Аким города прибыл на место порыва и взял на личный контроль ситуацию до полного его устранения. Вся имеющая спецтехника сразу приступила к ликвидациии. Просим горожан запастись водой и ждать дополнительной информации. Просим горожан отнестись с пониманием, - сообщили в городском акимате. Точное время возобновления подачи воды в ведомстве не сообщили. Между тем в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 29 мая около 18-30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. - В результате этого произошел порыв КНС №19А. Ремонтно-восстановительные работы ведутся сотрудниками ТОО «Батыс Су арнасы» - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на место аварии приехали заместитель акима области Багдат Азбаев и аким города Мурат Мукаев. - Поступила информация о том, что на КНС в районе посёлка Деркул произошел прорыв. Причины аварии сейчас уточняются. Хочется отметить, что наши сотрудники оперативно принялись устранять порыв, в течение 20 минут приехала бригада и аварийная техника коммунальных служб. В данный момент работают 40 единиц техники. Порыв произошёл на участке дороги КНС-19А, где в 2009 году была произведена укладка трубопровода материалом стекловолокно. В прошлом году по улице Шолохова был точно такой порыв, следовательно этот материал показывает своё низкое качество. В связи с этим в прошлом году было принято решение о подготовке ПСД, чтобы заменить данный участок дороги. По программе "Нурлы жол" проект мы подготовили, имеется проектно-сметная документация, общая протяжённость - 15 километров. Стоимость проекта - 3 млрд тенге. В этом году выделено 1,2 млрд тенге, проводятся конкурсные процедуры, в июле определится подрядчик, и мы приступим к работе, - отметил Мурат Мукаев. По словам акима города, данная авария будет устранена в течение 2-3 дней, попросив при этом горожан набраться терпения и проявить понимание. - Мы в свою очередь организуем доставку питьевой воды в районы в северо-восточной части города. Рабочие в две смены будут устранять порыв, - заявил градоначальник. По данным городского акимата, без воды остаются жители по проспекту Абулхайыр хана, район Омеги, 6, 7, 9 микрорайоны. У жителей центра города снижено давление подачи воды. Однако позже сотрудники ДЧС ЗКО прислали другую информацию о том, что причина прорыва не установлена, а количество абонентов, оставшихся без воды, уточняется.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании