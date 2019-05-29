Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 30 мая в Уральске днем ожидается повышение температуры до 33 градусов, ночью +18. В Атырау переменная облачность. Днем +35, ночью +22. В Актобе ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 30 градусов выше нуля, ночью +18. Дожди и грозы синоптики прогнозируют в Актау. Днем +26, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.