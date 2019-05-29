Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в регионе участились случаи наезда на пешеходов в темное время суток. – 18 мая в 04.30 на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Богатск, был совершен наезд на пешехода 1995 года рождения, в результате которого он скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП. В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции района Байтерек на следующий день был установлен и задержан подозреваемый в совершении ДТП. Им оказался 40-летний житель города Уральск, который дал признательные показания, - рассказали полицейские. Следующее смертельное ДТП произошло 25 мая около 23.00 на автодороге Самара-Шымкент, недалеко от поселка Новая жизнь Теректинского района ЗКО. – 60-летний водитель автомашины «Тойота-Хайлюкс» сбил пешехода 1970 года рождения, который от полученных травм скончался на месте ДТП. По этим фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Полицейские области в темное время суток настоятельно рекомендуют жителям не ходить по обочине дороги, не переходить дорогу при приближающемся транспорте. Также стражи порядка рекомендуют использовать светооражающие элементы на одежде, на велосипеде и других вещах, особенно детей. Не стоит забывать о соблюдении мер безопасности на дороге и автомобилистам. Чтобы избежать наезда на пешехода, необходимо выбирать оптимальный скоростной режим, поддерживать чистоту лобового стекла как изнутри, так и снаружи, регулярно протирать фары и быть предельно внимательными, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.