28 мая в Актобе прошел ряд праздничных мероприятий, посвященных 150-летию города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Аким области Ондасын Уразалин во второй половине дня принял участие в открытии нового стритбольного центра, где прошел молодежный фестиваль по уличным видам спорта. Глава региона поздравил жителей и гостей города с юбилеем Актобе и вручил праздничные медали гражданам, внесшим вклад в развитие спорта.

Также в этот день Ондасын Уразалин вместе с жителями города стал зрителем праздничного вечера, организованного в парке имени Первого Президента.

- Город возник на месте основанной в 1869 году крепости Актобе, что в переводе означает Белый холм. Сегодня ему исполнилось 150 лет. Выражаю каждому из вас благодарность за большой вклад в социально-экономическое развитие любимого города, за ваш труд, активное участие в создании гражданского общества, вклад в сохранение мира и согласия, - сказал в поздравительной речи Ондасын Уразалин.

Еще 6 человек, отличившихся своим трудом и вкладом в процветание Актобе, были награждены праздничными нагрудными знаками. На этом празднике актюбинцы стали свидетелями еще одного радостного события. Получивший славу и признание во всем мире Димаш Кудайбергенов также стал гостем вечера и получил из рук Ондасына Уразалина праздничную медаль «150 лет Актобе». Певец выразил благодарность акиму области за оказанное внимание. Праздничный вечер завершился фейерверком.

